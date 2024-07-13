Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        İlk maçını Fenerbahçe'yle oynayacak Adana Demirspor, yeni sezonu güçlü geçirmek istiyor

        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunda ilk maçını Fenerbahçe'yle oynayacak Adana Demirspor, yeni sezonu güçlü geçirmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 11:09 Güncelleme: 13.07.2024 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlk maçını Fenerbahçe'yle oynayacak Adana Demirspor, yeni sezonu güçlü geçirmek istiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunda ilk maçını Fenerbahçe'yle oynayacak Adana Demirspor, yeni sezonu güçlü geçirmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

        Bolu'nun Gerede ilçesinde kamp yapan Adana ekibi, teknik direktör Michael Valkanis gözetiminde günde çift antrenman yaparak güç depoluyor.

        Valkanis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampa iyi başladıklarını, oyuncuların yeni sezona odaklandığını söyledi.

        Oyuncuların performansından memnun olduğunu dile getiren Valkanis, Bolu'da hazırlık maçları yapacaklarını, daha sonra İtalya'ya gideceklerini ve Napoli ile hazırlık maçı oynayacaklarını kaydetti.

        Valkanis, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını belirterek, "Güçlü bir rakibe karşı oynamak bizim açımızdan daha avantajlı olacak. Oyuncularımız bu şekilde daha çok odaklanmış olacak. Deplasmanda oynayacağız, buna göre de hazırlıklarımızı yapacağız." diye konuştu.

        Transferle ilgili değerlendirmelerde bulunan Valkanis, "Şu anda yeterli ve güçlü bir takıma sahibiz. Başkanımızla konuşuyoruz, oyuncularımızı izliyoruz. Gerekli noktalarda gerekli transferlerin yapılması konusunda görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Valkanis, taraftarların kampı ziyaret ettiğini belirterek, çok çalışarak, çok iyi mücadele ederek onları onurlandırmak istediklerini söyledi.

        Maçlarda her zaman galip gelinemeyeceğine işaret eden Valkanis, başarılı sonuçlar almak için ellerinden gelen mücadeleyi göstereceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bu mutluluk artık yok! Öldüren hata!
        Bu mutluluk artık yok! Öldüren hata!
        "Olası depremde deniz İzmir'in içine girecek"
        "Olası depremde deniz İzmir'in içine girecek"
        Bir Jardel bir de Immobile!
        Bir Jardel bir de Immobile!
        Her gün aynı acı! Bedirhan'ı kaybettik!
        Her gün aynı acı! Bedirhan'ı kaybettik!
        EURO 2024'te final zamanı!
        EURO 2024'te final zamanı!
        Hilal 19, Ömer 20 yaşındaydı... Büyük acı!
        Hilal 19, Ömer 20 yaşındaydı... Büyük acı!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Kerem Kınık'ın kızı motosiklete çarptı! 16 yaşındaki genç öldü!
        Kerem Kınık'ın kızı motosiklete çarptı! 16 yaşındaki genç öldü!
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat
        Kilo vermeye yardımcı 9 içecek!
        Kilo vermeye yardımcı 9 içecek!
        İngiltere'de binlerce mahkum erken tahliye edilecek
        İngiltere'de binlerce mahkum erken tahliye edilecek
        Öğrenmek için Japonya'dan Elazığ'a geldiler
        Öğrenmek için Japonya'dan Elazığ'a geldiler
        Jetcar keyfi yaptılar
        Jetcar keyfi yaptılar
        En iyi 10 felaket filmi
        En iyi 10 felaket filmi
        Haftanın gündem olan paylaşımları
        Haftanın gündem olan paylaşımları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Güzellik kriterleri masada
        Güzellik kriterleri masada
        Meteoroloji saat verdi! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 6 bölgede sağanak!
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin

        Benzer Haberler

        Prizde takılı şarj aleti evi yaktı
        Prizde takılı şarj aleti evi yaktı
        19 yıl önce işlenen cinayette 2 şüpheli daha yakalandı; tutuklananlardan 1'...
        19 yıl önce işlenen cinayette 2 şüpheli daha yakalandı; tutuklananlardan 1'...
        Ekip otosuna çarpınca yakalanan şüphelilerin camdan attıkları paketlerden u...
        Ekip otosuna çarpınca yakalanan şüphelilerin camdan attıkları paketlerden u...
        Bolu'da otomobille polisten kaçan 2 şüpheli kovalamacayla yakalandı
        Bolu'da otomobille polisten kaçan 2 şüpheli kovalamacayla yakalandı
        19 yıl önce işlenen cinayette 2 şüpheli daha yakalandı
        19 yıl önce işlenen cinayette 2 şüpheli daha yakalandı
        Devrilen motosikletin kasksız sürücüsü, başını kaldırıma çarptı; o anlar ka...
        Devrilen motosikletin kasksız sürücüsü, başını kaldırıma çarptı; o anlar ka...