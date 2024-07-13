Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı

        Bolu'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 14:01 Güncelleme: 13.07.2024 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

        Araç trafiğine kapalı olan İzzet Baysal Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen plakasız motosiklet, caddede yürüyen Mehmet Ç'ye çarptı.

        Motosikletin çarptığı yaya kolundan ve başından yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baba oğulun feci ölümü!
        Baba oğulun feci ölümü!
        İnşaat sektöründe çalışan sayısı 99 ayın zirvesinde
        İnşaat sektöründe çalışan sayısı 99 ayın zirvesinde
        Tur minibüsünün freni patladı! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Tur minibüsünün freni patladı! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Bakan Şimşek'ten vergi denetimi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi denetimi açıklaması
        İsrail'den kanlı saldırı: Onlarca Filistinli öldü
        İsrail'den kanlı saldırı: Onlarca Filistinli öldü
        Bir Jardel bir de Immobile!
        Bir Jardel bir de Immobile!
        Kuaför ve berberlerden pazar günü kapama kararına tepkiler
        Kuaför ve berberlerden pazar günü kapama kararına tepkiler
        Ayşe'yi öldüren reklam panosu temelsiz çıktı
        Ayşe'yi öldüren reklam panosu temelsiz çıktı
        Denizler ve okyanuslar neden tuzludur?
        Denizler ve okyanuslar neden tuzludur?
        Gözler sağ bek ve orta sahada!
        Gözler sağ bek ve orta sahada!
        8 yerinden bıçaklandı hastaneye koştu! Görenlerin kanı dondu!
        8 yerinden bıçaklandı hastaneye koştu! Görenlerin kanı dondu!
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        Bu mutluluk artık yok! Öldüren hata!
        Bu mutluluk artık yok! Öldüren hata!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        EURO 2024'te final zamanı!
        EURO 2024'te final zamanı!
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Öğrenmek için Japonya'dan Elazığ'a geldiler
        Öğrenmek için Japonya'dan Elazığ'a geldiler
        En iyi 10 felaket filmi
        En iyi 10 felaket filmi
        Jetcar keyfi yaptılar
        Jetcar keyfi yaptılar
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat

        Benzer Haberler

        İlk maçını Fenerbahçe'yle oynayacak Adana Demirspor, yeni sezonu güçlü geçi...
        İlk maçını Fenerbahçe'yle oynayacak Adana Demirspor, yeni sezonu güçlü geçi...
        Prizde takılı şarj aleti evi yaktı
        Prizde takılı şarj aleti evi yaktı
        19 yıl önce işlenen cinayette 2 şüpheli daha yakalandı; tutuklananlardan 1'...
        19 yıl önce işlenen cinayette 2 şüpheli daha yakalandı; tutuklananlardan 1'...
        Ekip otosuna çarpınca yakalanan şüphelilerin camdan attıkları paketlerden u...
        Ekip otosuna çarpınca yakalanan şüphelilerin camdan attıkları paketlerden u...
        Bolu'da otomobille polisten kaçan 2 şüpheli kovalamacayla yakalandı
        Bolu'da otomobille polisten kaçan 2 şüpheli kovalamacayla yakalandı
        19 yıl önce işlenen cinayette 2 şüpheli daha yakalandı
        19 yıl önce işlenen cinayette 2 şüpheli daha yakalandı