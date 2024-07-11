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        Sel nedeniyle kapanan Yedigöller yolu ulaşıma açıldı

        Bolu'da sağanağın neden olduğu sel sonucu kapanan Yedigöller Milli Parkı'na giden yol ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 18:24 Güncelleme: 11.07.2024 - 18:24
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        Sel nedeniyle kapanan Yedigöller yolu ulaşıma açıldı
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        Bolu'da sağanağın neden olduğu sel sonucu kapanan Yedigöller Milli Parkı'na giden yol ulaşıma açıldı.

        Yedigöller bölgesi Gurbettaşı mevkisinde 11 Temmuz'da kuvvetli yağış sonucu derelerin taşmasıyla oluşan selde ulaşıma kapanan Yedigöller yolunda çalışma yürütüldü.

        İl Özel İdaresi, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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