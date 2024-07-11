Sel nedeniyle kapanan Yedigöller yolu ulaşıma açıldı

İl Özel İdaresi, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Bolu'da sağanağın neden olduğu sel sonucu kapanan Yedigöller Milli Parkı'na giden yol ulaşıma açıldı.

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