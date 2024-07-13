Bolu'da 1200 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gerede, Seben ve Dörtdivan ilçelerinde doğal yaşam alanına bırakıldı.

Bolu'da yaban hayatını desteklemek ve keklik popülasyonunu artırmak için 1200 kınalı keklik doğaya salındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.