Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu, Kocaeli, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te 15 Temmuz şehitlerini anma etkinlikleri düzenlendi

        Bolu, Kocaeli, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitliklerde anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 13:47 Güncelleme: 15.07.2024 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu, Kocaeli, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te 15 Temmuz şehitlerini anma etkinlikleri düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu, Kocaeli, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitliklerde anma programı düzenlendi.

        Bolu'da Garnizon Şehitliği'ndeki anma töreninde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Müftülüğü tarafından görevlendirilen imamlar tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

        İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından, şehitler için dua okundu.

        Daha sonra şehitlerin kabirlerine karanfiller bırakılarak dua edildi.

        Programa, Bolu Valisi Erkan Kılıç, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Garnizon Komutanı Tankçı Kıdemli Albay Cavit Nartop, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Avcı, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, kurum müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

        - Kocaeli

        Kocaeli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyareti yapıldı, mevlit okundu.

        Bağçeşme Namazgah Şehitliği'nde düzenlenen programa, Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Bozkurt, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

        Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

        Protokol üyeleri, şehitlik ziyaretinin ardından mevlit programı için Mehmetalipaşa Camisi'ne geçti.

        Şehitler ve merhum gaziler için okunan Kur'an-ı Kerim ve mevlit sonrasında Kocaeli Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından dua edildi.

        - Zonguldak

        Zonguldak'ta şehitlikte Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri, şehitler için dua etti.

        Burada şehit yakınlarıyla bir süre sohbet eden Hacıbektaşoğlu, daha sonra şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

        Şehitlikteki programın ardından "15 Temmuz Fotoğrafları" sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

        Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen serginin açılış kurdelesini Vali Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, il protokolüyle kesti.

        Vatandaşlar sergiye ilgi gösterdi.

        - Bartın

        Bartın'da, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla sergi açılışı yapılmasının ardından şehitlik ziyaret edildi.

        Hükümet Caddesi'nde düzenlenen sergide, 15 Temmuz akşamı vatandaşların darbe girişimi yapan askerlere karşı verdiği mücadele anları sergilendi.

        Daha sonra Vali Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya ve il protokolünün katıldığı törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

        - Karabük

        Karabük'te "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında Yenişehir Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri ile vatan uğruna canlarını veren tüm şehitlerin aziz hatırasını yad etmek için mevlit programı düzenlendi.

        Programa Vali Mustafa Yavuz, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Vali yardımcıları Muhittin Gürel ve Mustafa Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, kurum müdürleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
        "Meclis'e helikopterle inmeye çalıştılar"
        "Meclis'e helikopterle inmeye çalıştılar"
        İzmir'deki akım dehşetinde ön rapor: 2 kurumun ihmali var!
        İzmir'deki akım dehşetinde ön rapor: 2 kurumun ihmali var!
        Liderler ve siyasilerden 15 Temmuz mesajları
        Liderler ve siyasilerden 15 Temmuz mesajları
        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz"
        15 Temmuz'a küresel anma
        15 Temmuz'a küresel anma
        23 ilden takviye ekip geldi! 4 gündür yanıyor!
        23 ilden takviye ekip geldi! 4 gündür yanıyor!
        Yeni transfer bugün geliyor!
        Yeni transfer bugün geliyor!
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        Kupaların efendisi!
        Kupaların efendisi!
        AP'nin kritik haftası başlıyor
        AP'nin kritik haftası başlıyor
        Haziranda 53 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı!
        Haziranda 53 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı!
        Kane'in kupa laneti! Yine olmadı
        Kane'in kupa laneti! Yine olmadı
        Thomas Matthew Crooks hakkında neler biliyoruz?
        Thomas Matthew Crooks hakkında neler biliyoruz?
        Muhtarlık seçimi husumeti! 2 kardeşi öldürüldü!
        Muhtarlık seçimi husumeti! 2 kardeşi öldürüldü!
        Sol kanat ona emanet!
        Sol kanat ona emanet!
        Bensu'nun güneş banyosu
        Bensu'nun güneş banyosu
        'BYD'nin arkasından yeni oyuncular da gelebilir'
        'BYD'nin arkasından yeni oyuncular da gelebilir'
        Türk işçisi “net sıfır” için hazır mı?
        Türk işçisi “net sıfır” için hazır mı?

        Benzer Haberler

        Kütük kesme sporcusu, eşine hakaret iddiasıyla 3 kişiyi hastanelik etti
        Kütük kesme sporcusu, eşine hakaret iddiasıyla 3 kişiyi hastanelik etti
        Şanlıurfaspor, Bolu kampında yeni sezon için güç depoluyor
        Şanlıurfaspor, Bolu kampında yeni sezon için güç depoluyor
        Adanaspor, yeni sezon öncesinde Bolu'da güç depoluyor
        Adanaspor, yeni sezon öncesinde Bolu'da güç depoluyor
        Bolu Valisi Kılıç'tan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı
        Bolu Valisi Kılıç'tan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı
        Bolu'dan kısa kısa
        Bolu'dan kısa kısa
        Iğdır FK'de hedef, 1. Lig'de zirve yarışında yer almak
        Iğdır FK'de hedef, 1. Lig'de zirve yarışında yer almak