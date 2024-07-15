Bolu'da mangal kömürü üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Bolu'da mangal kömürü üretim tesisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Bolu'da mangal kömürü üretim tesisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde üzerinde mangal kömürü üretim tesisinde üretim esnasında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına kısa süre içerisinde büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında tesiste hasar meydana geldi.
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