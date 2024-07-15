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        Bolu'da mangal kömürü üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Bolu'da mangal kömürü üretim tesisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 16:27 Güncelleme: 15.07.2024 - 16:27
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        Bolu'da mangal kömürü üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Bolu'da mangal kömürü üretim tesisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde üzerinde mangal kömürü üretim tesisinde üretim esnasında yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına kısa süre içerisinde büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

        Yangında tesiste hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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