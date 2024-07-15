Eyüpspor, yeni sezon öncesinde Bolu'da kampa girdi
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında Bolu'da kampa girdi.
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında Bolu'da kampa girdi.
Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde kampa giren Eyüpspor, ilk antrenmanını teknik direktör Arda Turan yönetiminde gerçekleştirdi.
Futbolcular, idmanda ısınma koşusunun ardından kuvvet, koordinasyon ve pas çalışması yaptı.
Eyüpspor, kamp süresince günde çift antrenman ve hazırlık maçları yaparak yeni sezona hazırlanacak.
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