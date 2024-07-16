Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yürütülen çalışma nedeniyle araç yoğunluğu yaşanıyor

Trafik, jandarma ve kara yolları ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için güzergahta çalışmalarını sürdürüyor.

Oluşan yoğunluk zaman zaman durma noktasına geldi. Otoyoldaki dinlenme tesisleri ve akaryakıt istasyonlarında da yoğunluk olduğu görüldü.

Otoyolun Ankara yönü Avşar köyü mevkisinde, kara yollarının alt ve üstyapı çalışması devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.