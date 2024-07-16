Eyüpspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde kampa giren Eyüpsporlu futbolcular, sabah antrenmanını teknik direktör Arda Turan yönetiminde yaptı.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da yaptığı antrenmanla devam etti.

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