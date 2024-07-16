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        Eyüpspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 10:44 Güncelleme: 16.07.2024 - 10:44
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        Eyüpspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor
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        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da yaptığı antrenmanla devam etti.

        Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde kampa giren Eyüpsporlu futbolcular, sabah antrenmanını teknik direktör Arda Turan yönetiminde yaptı.

        Futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından fonksiyonel kuvvet, dayanıklılık çalışması ve dar alan oyunları gerçekleştirdi.

        Eyüpspor, akşam yapacağı antrenmanla sezon hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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