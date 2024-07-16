Bolu'da bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yaralılardan Mehmet S. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Hüseyin S'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan sürücü ile oğlu Mehmet S. (27), Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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