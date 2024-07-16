Bolu'da bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Bolu'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Bolu'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Bolu-Mudurnu kara yolunda ilerleyen Hüseyin S. yönetimindeki 06 NBS 21 plakalı otomobil, Gövem köyü mevkisinde sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile oğlu Mehmet S. (27), Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Mehmet S. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Hüseyin S'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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