Abant'ta atlı jandarma timleri görevde

Göl çevresi, yürüme alanları, piknik yerleri ve ormanlık alanlarda dolaşan atlı timler, ziyaretçileri ateş yakılmaması ve kurallara uyulması konusunda uyarıyor.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda atlı jandarma timleri, tatilcilerin huzurlu ve güvenli vakit geçirmeleri için görev yapıyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.