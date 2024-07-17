Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 90. yıl dönümü kutlandı

Yürüyüşe Vali Kılıç, Garnizon Komutan Vekili Tankçı Kıdemli Albay Cavit Nartop​​​​​​​, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar, sporcular ve öğrenciler katıldı.

Vali Erkan Kılıç'a burada milli sporcular tarafından Türk bayrağı takdim edildi.

Bolu Valiliği ve Belediye Başkanlığınca hazırlanan kutlama programı kapsamında, 90 yıl önce Atatürk'ün Bolu'ya giriş yaptığı Uğur Mumcu Parkı'nın bulunduğu bölgede temsili karşılama yapıldı.

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