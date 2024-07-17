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        Kıbrıscık'ta çıkan örtü yangını söndürüldü

        Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan örtü yangını büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 15:52 Güncelleme: 17.07.2024 - 15:52
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        Kıbrıscık'ta çıkan örtü yangını söndürüldü
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        Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan örtü yangını büyümeden söndürüldü.

        Köseler köyü sakinleri, Salıyer mevkisindeki ormanlık alanda dumanların yükseldiğini fark ederek 11 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine bölgeye Kıbrıscık Orman İşletme Şefliğine bağlı arazözler sevk edildi.

        Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı belirlenen yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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