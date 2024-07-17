Mudurnu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sağanak etkili oldu.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sağanak etkili oldu.
İlçede öğleden sonra etkisini gösteren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Dodurga, Vakıfaktaş, Kavallar ve Kacık köylerinin yakınlarından geçen derelerde oluşan taşkınlar nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
Bazı bölgelerde ise toprak kayması yaşandı.
Özel İdare ekiplerince yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışma başlatıldı.
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