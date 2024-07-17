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        Mudurnu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 17:12 Güncelleme: 17.07.2024 - 17:12
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        Mudurnu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sağanak etkili oldu.

        İlçede öğleden sonra etkisini gösteren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Dodurga, Vakıfaktaş, Kavallar ve Kacık köylerinin yakınlarından geçen derelerde oluşan taşkınlar nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

        Bazı bölgelerde ise toprak kayması yaşandı.

        Özel İdare ekiplerince yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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