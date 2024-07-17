Futbol: Hazırlık maçı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Romanya 2. Lig takımlarından Şelimbar​​​​​​​ ile yaptığı hazırlık maçını 3-1 kazandı.

Yeni sezon hazırlıklarını Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde sürdüren Ankara Keçiörengücü ile Bolu'da kamp yapan Şelimbar, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Ankara ekibinin kamp yaptığı otelin antrenman sahasında oynanan müsabakada Ankara Keçiörengücü'nün gollerini 8. dakikada Kristal Abazaj, 73 ve 86. dakikalarda Papis Dembele kaydetti.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan, AA muhabirine, zor bir ligin kendilerini beklediğini, çalışmalarını buna göre yaptıklarını söyledi.

Zirve yarışında yer almak için yoğun çalıştıklarını vurgulayan Parlatan, "Çalışmalara erken başladık. Kulübümüzün zaten hedefleri belli. Çok çalışarak iyi işler yapıp bu mücadelenin içerisinde olmak istiyoruz." dedi.

Parlatan, hazırlık maçının istediği gibi geçtiğini belirterek, "Tabii yaptıklarımızı, çalıştıklarımızı sahada görmek istiyoruz. Maçlarda görmek istiyoruz. Bugüne kadar olumlu sonuçlar aldık." diye konuştu.