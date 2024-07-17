Futbol: Hazırlık maçı

Takımların kamp yaptığı otelin antrenman sahasında oynanan müsabakada her iki takım da birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Yeni sezon hazırlıklarını Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde sürdüren Eyüpspor ile Esenler Erokspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

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