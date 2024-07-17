Mudurnu'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Kovucak köyü yakınlarındaki ormanlık alanda kuvvetli yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Mudurnu ve Taşkesti Orman İşletme müdürlüklerine bağlı arazözler sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.
Yangında 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.