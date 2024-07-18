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        Futbol: Hazırlık maçı

        Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig takımı ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 2-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 13:37 Güncelleme: 18.07.2024 - 13:37
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        Futbol: Hazırlık maçı
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        Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig takımı ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 2-0 yendi.

        Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesinde sürdüren Gaziantep FK, hazırlık maçında Gerede'nin Karacasu beldesinde kamp yapan ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile karşılaştı.

        Gaziantep ekibinin kamp yaptığı otelin antrenman sahasında oynanan müsabakada, Gaziantep FK'nin gollerini 3. dakikada İlker Karakaş, 60. dakikada Furkan Soyalp kaydetti.

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