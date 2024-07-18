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        Mengen'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Bolu'nun Mengen ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 16:55 Güncelleme: 18.07.2024 - 16:55
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        Mengen'de evde çıkan yangın söndürüldü
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        Bolu'nun Mengen ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.

        Gökçesu Beldesi Hürriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Necati D'ye ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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