Mengen'de evde çıkan yangın söndürüldü
Bolu'nun Mengen ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.
Bolu'nun Mengen ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.
Gökçesu Beldesi Hürriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Necati D'ye ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.
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