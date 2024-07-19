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        Şanlıurfaspor, sezon hazırlıklarına devam etti

        Trendyol 1. Lig takımlarından ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 14:57 Güncelleme: 19.07.2024 - 14:57
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        Şanlıurfaspor, sezon hazırlıklarına devam etti
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        Trendyol 1. Lig takımlarından ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        Bolu'nun Karacasu beldesinde bulunan bir otelde kamp yapan Şanlıurfa ekibi, dün Gaziantep FK ile oynadıkları hazırlık maçının ardından çalışmalarına devam etti.

        Teknik direktör Erkan Sözeri idaresinde gerçekleşen sabah antrenmanına ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra istasyon ve kuvvet çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci kısmında topla çalışan takım, 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.

        Teknik direktör Erkan Sözeri, antrenman sonrasında gazetecilere, kampın verimli geçtiğini söyledi.

        Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçını Gaziantep FK ile yaptıklarını hatırlatan Sözeri, "Güzel bir hazırlık maçı oldu. Eksiklerimizi gördük. Yaptığımız iyi işleri gördük. Onun da analizini yapacağız zaten. Biraz geç açtık sezonu. Buna rağmen özellikle kompakt oyun, beraber baskı, beraber hücuma çıkma gibi opsiyonlara baktığımız zaman fena işler yapmadık." şekline konuştu.

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