Şanlıurfaspor, sezon hazırlıklarına devam etti

Trendyol 1. Lig takımlarından ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Bolu'nun Karacasu beldesinde bulunan bir otelde kamp yapan Şanlıurfa ekibi, dün Gaziantep FK ile oynadıkları hazırlık maçının ardından çalışmalarına devam etti.

Teknik direktör Erkan Sözeri idaresinde gerçekleşen sabah antrenmanına ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra istasyon ve kuvvet çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci kısmında topla çalışan takım, 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.

Teknik direktör Erkan Sözeri, antrenman sonrasında gazetecilere, kampın verimli geçtiğini söyledi.