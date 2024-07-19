Kıbrıscık'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Yangına Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğüne ait 1 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve ekipler müdahale etti.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yayla Orman İşletme Şefliği sorumluluğundaki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

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