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        Kıbrıscık'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 17:16 Güncelleme: 19.07.2024 - 17:16
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        Kıbrıscık'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

        Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yayla Orman İşletme Şefliği sorumluluğundaki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

        Yangına Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğüne ait 1 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve ekipler müdahale etti.

        Sarp bir arazide çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

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