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        Eyüpspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, sezon hazırlıklarına Bolu'da yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 19:54 Güncelleme: 19.07.2024 - 19:54
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        Eyüpspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor
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        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, sezon hazırlıklarına Bolu'da yaptığı antrenmanla devam etti.

        Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerinde bulunan bir oteldeki kampı devam eden Eyüpspor'da futbolcular, teknik direktör Arda Turan yönetiminde akşam antrenmanı yaptı.

        Futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve kondisyon çalışması gerçekleştirdi.

        Yaklaşık 2 saat süren antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

        Eyüpspor, yarın Boluspor ile hazırlık maçı yapacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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