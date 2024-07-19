Eyüpspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

Eyüpspor, yarın Boluspor ile hazırlık maçı yapacak.

Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerinde bulunan bir oteldeki kampı devam eden Eyüpspor'da futbolcular, teknik direktör Arda Turan yönetiminde akşam antrenmanı yaptı.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, sezon hazırlıklarına Bolu'da yaptığı antrenmanla devam etti.

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