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        Bolu'da kırılan ağaç dalının yere düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı

        Bolu'da kırılan ağaç dalının yere düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 20:04 Güncelleme: 19.07.2024 - 20:04
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        Bolu'da kırılan ağaç dalının yere düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı
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        Bolu'da kırılan ağaç dalının yere düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Tabaklar Mahallesi İbni Sina Caddesi'nde bulunan bir söğüt ağacının dalı kırılarak yere düştü.

        Bu sırada bölgede bulunan bir kişi yaralandı.

        Yaralı kişi, bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Belediye ekipleri, dalı keserek olay yerinden kaldırmak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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