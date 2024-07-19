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        Bolu'da motosikletten düşüp yaralanan kişi 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        Bolu'da 8 gün önce motosikletten düşerek yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 21:27 Güncelleme: 19.07.2024 - 21:27
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        Bolu'da motosikletten düşüp yaralanan kişi 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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        Bolu'da 8 gün önce motosikletten düşerek yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 11 Temmuz'da gerçekleşen olayda, Berkay Başaran kullandığı motosikletten dengesini kaybederek düştü.

        Başını kaldırıma çarpıp ağır yaralanan Başaran, kaldırıldığı İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Berkay Başaran, hastanede 8 gün süren yaşam mücadelesini kazanamadı.

        Başaran'ın cenazesi, Sağlık Mahallesi Mahmut Ericek Camisi'nde kılınan namazının ardından Dodurga Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

        Olay anının da bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındığı belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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