Boluspor'da Serhat Gülpınar dönemi başladı
Boluspor Kulübü, teknik direktör Serhat Gülpınar ile sözleşme imzaladı.
Boluspor Kulübü, teknik direktör Serhat Gülpınar ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Serhat Gülpınar ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Ahmet Aşkın, Cem Sinan Aslan, Çağlar Aksaray, Mert Mustafa Yücetürk'ün yardımcı antrenör, Tahir Aksoy'un da kaleci antrenörü olarak görev yapacağı belirtildi.
Açıklamada, Gülpınar'ın kariyeri hakkında bilgilere de yer verildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.