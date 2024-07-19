Boluspor'da Serhat Gülpınar dönemi başladı

Ahmet Aşkın, Cem Sinan Aslan, Çağlar Aksaray, Mert Mustafa Yücetürk'ün yardımcı antrenör, Tahir Aksoy'un da kaleci antrenörü olarak görev yapacağı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Serhat Gülpınar ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

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