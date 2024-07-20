Bolu'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

D-750 kara yolu Yünlü Yaylaları mevkisinde, Özkan O. idaresindeki 06 FY 3563 plakalı tır, Tuncay A. yönetimindeki 34 AY 5760 plakalı tır ve Orhan Y'nin kullandığı 06 BEJ 878 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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