Bolu'da sağanak nedeniyle bazı evleri ve alt geçitleri su bastı Bolu'da sağanak, bazı evlerde ve alt geçitlerde su baskınına neden oldu.

Anadolu Ajansı Giriş: 20.07.2024 - 15:25 Güncelleme: 20.07.2024 - 15:26 facebook

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