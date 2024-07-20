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        Bolu'da sağanak nedeniyle bazı evleri ve alt geçitleri su bastı

        Bolu'da sağanak, bazı evlerde ve alt geçitlerde su baskınına neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 15:25 Güncelleme: 20.07.2024 - 15:26
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        Bolu'da sağanak nedeniyle bazı evleri ve alt geçitleri su bastı
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        Bolu'da sağanak, bazı evlerde ve alt geçitlerde su baskınına neden oldu.

        Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Sağanak sonucu Kalıcı Konutlar, Paşaköy ve Küpçüler alt geçitleri suyla doldu. Bir alt geçitte mahsur kalan 2 motosikletli, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

        Borozanlar Mahallesi'nde rögarın taşması sonucu yolda su birikintisi oluştu. Paşaköy Mahallesi'nde ise kuvvetli yağış nedeniyle 2 evi su bastı.

        Belediye ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

        Sağanak, kent merkezinde aralıklarla devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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