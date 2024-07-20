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        Gölcük Tabiat Parkı'nda spor yaparak hareketli yaşama dikkat çektiler

        Bolu'da "Hareketlilik Yılı" kapsamında Gölcük Tabiat Parkı'nda spor etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 17:13 Güncelleme: 20.07.2024 - 17:13
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        Gölcük Tabiat Parkı'nda spor yaparak hareketli yaşama dikkat çektiler
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        Bolu'da "Hareketlilik Yılı" kapsamında Gölcük Tabiat Parkı'nda spor etkinliği gerçekleştirildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonunda sporcu ve sporseverler Gölcük Tabiat Parkı'nda bir araya geldi.

        Yaklaşık 70 kişiden oluşan grup, antrenörler eşliğinde pilates, eskrim, judo, hokey, balık tutma, doğa yürüyüşü, cornhole (oyun) gibi branşlarda spor yaptı.

        Hareketli yaşama dikkati çekmek için düzenlenen etkinliğe katılanlar, keyifli vakit geçirdi.

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