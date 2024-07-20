Gölcük Tabiat Parkı'nda spor yaparak hareketli yaşama dikkat çektiler

Yaklaşık 70 kişiden oluşan grup, antrenörler eşliğinde pilates, eskrim, judo, hokey, balık tutma, doğa yürüyüşü, cornhole (oyun) gibi branşlarda spor yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonunda sporcu ve sporseverler Gölcük Tabiat Parkı'nda bir araya geldi.

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