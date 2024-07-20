Futbol: Hazırlık maçı
Tredyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor'u 3-1 mağlup etti.
Tredyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor'u 3-1 mağlup etti.
Yeni sezon hazırlık çalışmalarını Bolu'da sürdüren Eyüpspor, Atatürk Stadyumu'nda Boluspor ile karşılaştı.
Eyüpspor, 20. dakikada Robin Yalçın ve 34. dakikada Luccas Claro'nun golleriyle 2-0 öne geçti. Boluspor 45+1. dakikada Michail David'in attığı golle skoru 2-1 yaptı.
Ahmed Kutucu, 69. dakikada attığı golle takımını 3-1 öne geçirdi.
Eyüpspor müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.
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