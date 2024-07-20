Futbol: Hazırlık maçı

Eyüpspor, 20. dakikada Robin Yalçın ve 34. dakikada Luccas Claro'nun golleriyle 2-0 öne geçti. Boluspor 45+1. dakikada Michail David'in attığı golle skoru 2-1 yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.