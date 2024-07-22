Ankara Keçiörengücü yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Bolu'da kamp yapan Trendyol 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.
Bolu'da kamp yapan Trendyol 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.
Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerindeki bir otelde kampa giren Ankara ekibi, teknik direktör Ersan Parlatan gözetiminde idmana çıktı.
Isınma hareketleriyle programlarına başlayan futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı kuvvet, kondisyon, koordinasyon ve pas çalışmasıyla tamamladı.
Eflatun-beyazlı ekip, akşam yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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