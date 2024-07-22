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        Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde tünelin uzatılması için çalışma yapılacak

        Karayolları 4'üncü Bölge Müdürü Savaş Bayındır, Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde tüpün uzatılması için çalışma yapılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 20:35 Güncelleme: 22.07.2024 - 20:35
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        Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde tünelin uzatılması için çalışma yapılacak
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        Karayolları 4’üncü Bölge Müdürü Savaş Bayındır, Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde tüpün uzatılması için çalışma yapılacağını bildirdi.

        Bolu İl Koordinasyon Kurulu toplantısı İl Genel Meclisi salonunda Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

        Toplantıda, Karayolları 4'üncü Bölge Müdürü Savaş Bayındır tarafından sunum yapıldı.

        Bayındır, sunum esnasında yaptığı konuşmada, Bolu Dağı Tüneli’nde ikinci tüp uzatma çalışmalarının başlayacağını söyledi.

        Projenin ihalesinin gerçekleştiğini belirten Bayındır, 50 gün boyunca tünelin İstanbul istikametinin kapalı olacağını söyledi.

        Bayındır, heyelan riski nedeniyle geçen yıl Ankara yönündeki tüpü uzatılan Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönündeki tüpü uzatma çalışmalarının da temmuz sonu ya da ağustos başında başlayacağını, tüm hazırlıkların yapıldığını kaydetti.

        Bolu Dağı Tüneli, güzergahta meydana gelen heyelanlarda oluşacak olumsuz durumların önüne geçmek için Ankara istikametinde uzatılmıştı.

        Tünelin Ankara yönündeki çalışmaları nedeniyle trafik 2023 yılında 45 gün boyunca Kaynaşlı’dan itibaren D-100 karayolu Bolu Dağı geçişine yönlendirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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