Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde tünelin uzatılması için çalışma yapılacak

Bayındır, heyelan riski nedeniyle geçen yıl Ankara yönündeki tüpü uzatılan Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönündeki tüpü uzatma çalışmalarının da temmuz sonu ya da ağustos başında başlayacağını, tüm hazırlıkların yapıldığını kaydetti.

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