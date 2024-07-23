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        Yeniçağa Kaymakamı Fatih Kurt, görevine başladı

        Siirt Vali Yardımcılığından Yeniçağa Kaymakamlığına atanan Fatih Kurt, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 12:11 Güncelleme: 23.07.2024 - 12:11
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        Yeniçağa Kaymakamı Fatih Kurt, görevine başladı
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        Siirt Vali Yardımcılığından Yeniçağa Kaymakamlığına atanan Fatih Kurt, görevine başladı.

        Kurt, Kaymakamlık binası önünde Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

        Daha sonra makamına geçen Kurt, yetkililerden ilçe ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Yeniçağa'nın kalkınması ve gelişmesi için çalışacağını belirten Kurt, yaşam kalitesini artırmak için önemli projeler üreterek ilçe halkına iyi hizmetler yapacağını ifade etti.

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