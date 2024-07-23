Bolu'da pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı

Bu arada çocuğun düşme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çocuğunun düştüğünü gören anne Pakize F. ise panik halinde çevreden yardım isteyerek, gözyaşı döktü. Olayı gören vatandaşlar da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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