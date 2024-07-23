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        Bolu'da devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde devrilen kamyonetin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 17:33 Güncelleme: 23.07.2024 - 17:35
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        Bolu'da devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde devrilen kamyonetin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Murat T. idaresindeki 38 AJA 176 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yukarısoku mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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