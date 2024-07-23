Bolu'da buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
Bolu'da buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü.
Bolu'da buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü.
Ağaççılar köyündeki bir buğday tarlasından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği alevler, ormanlık alana ve diğer tarlalara sıçramadan söndürüldü.
Yangında yaklaşık 1,5 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.
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