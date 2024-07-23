Futbol: Hazırlık maçı

Ataklarını sürdüren Eyüpspor, karşılaşmanın 37. dakikasında Ahmed Kutucu'nun attığı gol ile 2-1 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Yeni sezon hazırlık çalışmalarını Bolu'da sürdüren Eyüpspor, kamp yaptıkları Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerinde bulunan tesisin sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı.

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