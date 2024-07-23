Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Futbol: Hazırlık maçı

        Tredyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 21:02 Güncelleme: 23.07.2024 - 21:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Hazırlık maçı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tredyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı.

        Yeni sezon hazırlık çalışmalarını Bolu'da sürdüren Eyüpspor, kamp yaptıkları Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerinde bulunan tesisin sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı.

        Ankara Keçiörengücü, karşılaşmanın 6. dakikada Malaly Dembele'nin attığı gol ile 1-0 öne geçti. Eyüpspor Halil Akbunar'ın 28. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

        Ataklarını sürdüren Eyüpspor, karşılaşmanın 37. dakikasında Ahmed Kutucu'nun attığı gol ile 2-1 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

        İkinci yarıya hızlı başlayan Ankara Keçiörengücü, William Togui'nin 50. dakikada attığı golle 2-2'yi yakaladı.

        Karşılaşma 2-2 berabere bitti.

        Eyüpspor, hazırlık maçının ardından 8 gün süren Bolu kampını tamamladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Olimpiyat etkinliğine saldırı planı
        Olimpiyat etkinliğine saldırı planı
        Han Hunus'ta 1 günde 150 bin kişi yerinden edildi
        Han Hunus'ta 1 günde 150 bin kişi yerinden edildi
        F.Bahçe'nin 11'i belli oldu!
        F.Bahçe'nin 11'i belli oldu!
        ABD Gizli Servis Direktörü istifa etti
        ABD Gizli Servis Direktörü istifa etti
        Kalamış krizi
        Kalamış krizi
        AK Partili Çelik'ten açıklamalar
        AK Partili Çelik'ten açıklamalar
        "Benim suçum yok"
        "Benim suçum yok"
        Sağ bekte iki aday
        Sağ bekte iki aday
        Bozburun'da önemli keşif: Kaletepe Yazıtı
        Bozburun'da önemli keşif: Kaletepe Yazıtı
        "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı!
        "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı!
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Emanet parayı aldı! 1 milyon dolarla böyle kaçtı!
        Emanet parayı aldı! 1 milyon dolarla böyle kaçtı!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Beşiktaş'ın yeni yengesi İstanbul'da
        Beşiktaş'ın yeni yengesi İstanbul'da
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"

        Benzer Haberler

        Bolu'da buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
        Pencereden düşen bebek yaralandı; o anlar kamerada
        Pencereden düşen bebek yaralandı; o anlar kamerada
        Bolu'da devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
        Bolu'da devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
        Bolu'da pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı
        Bolu'da pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı
        Bolu'da yüksekten düşen inşaat işçisinin bacağına demir saplandı
        Bolu'da yüksekten düşen inşaat işçisinin bacağına demir saplandı
        İnşaattan düşen işçinin bacağına demir saplandı; arkadaşları çıkardı
        İnşaattan düşen işçinin bacağına demir saplandı; arkadaşları çıkardı