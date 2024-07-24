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        Bolu Valisi Kılıç'tan orman yangınlarına karşı dikkatli olunması çağrısı

        Bolu Valisi Erkan Kılıç, vatandaşlara, orman yangınları konusunda duyarlı olma çağırısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 16:03 Güncelleme: 24.07.2024 - 16:03
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        Bolu Valisi Kılıç'tan orman yangınlarına karşı dikkatli olunması çağrısı
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        Bolu Valisi Erkan Kılıç, vatandaşlara, orman yangınları konusunda duyarlı olma çağırısında bulundu.

        Gazeteci ve Yazarlar Derneğini ziyaret eden Kılıç, burada yaptığı konuşmada, bu yıl orman yangınları konusunda iyi durumda olduklarını belirtti.

        Geçen senelerde alınan tedbirlerin bu yıl da devam ettiğini, şimdiye kadar ciddi orman yangınının yaşanmadığını aktaran Kılıç, ancak çayır ve tarlalarda örtü altı yangınları ile ahşap evlerin bulunduğu bazı köylerde yangınların çıktığını ifade etti.

        Kılıç, yaz aylarında sıcaklıkların yükselmesiyle yangın riskinin de arttığından bahsederek, orman teşkilatı ve güvenlik kuvvetlerinin devriye gezerek olası yangınları önlemeye çalıştığını kaydetti.

        Piknik yapılabilecek alanların belirlendiğini hatırlatan Kılıç, vatandaşları dikkatli olmaya çağırarak, ormanların korunması için herkesin aynı hassasiyeti göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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