GÜNCELLEME - Muğla'da devrilen otomobilde ölen uzman çavuşun cenazesi Bolu'da toprağa verildi

Törene, Kılınç'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Avcı, Gerede Kaymakamı Fatih Kaya, Gerede Belediye Başkan Vekili İsmail Çetin, siyasi partilerin temsilcileri, jandarma personeli ve vatandaşlar katıldı.

Yeni Cami'de ikindi vaktinden düzenlenen törende Kılınç'ın özgeçmişi okundu, jandarma personeli olarak yaptığı hizmetler anlatıldı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

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