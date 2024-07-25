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        Mengen'de yenilenen park açıldı

        Bolu'nun Mengen ilçesinde yenilenen ve ismi değiştirilen parkın açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 09:15 Güncelleme: 25.07.2024 - 09:15
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        Mengen'de yenilenen park açıldı
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        Bolu'nun Mengen ilçesinde yenilenen ve ismi değiştirilen parkın açılışı gerçekleştirildi.

        Tabaklar Yazıyaka Mahallesi'nde bulunan park belediye tarafından yenilendi.

        Peyzaj düzenlemesinin yanı sıra çocuk oyun aletleri, kamelyalar ve çeşitli spor aletleri yerleştirilen parkın ismi "15 Temmuz Kahramanı Doç. Dr. Mustafa Çalışkan" olarak değiştirildi.

        Parkın açılış törenine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Mengen Belediye Başkanı Vural Turan, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Sönmez, ilçe protokolü, idari amirler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar, parkı gezdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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