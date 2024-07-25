Mengen'de yenilenen park açıldı

Parkın açılış törenine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Mengen Belediye Başkanı Vural Turan, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Sönmez, ilçe protokolü, idari amirler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Peyzaj düzenlemesinin yanı sıra çocuk oyun aletleri, kamelyalar ve çeşitli spor aletleri yerleştirilen parkın ismi "15 Temmuz Kahramanı Doç. Dr. Mustafa Çalışkan" olarak değiştirildi.

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