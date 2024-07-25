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        Bolu'da çaldıkları motosikletleri Düzce'de satmaya çalışan 3 zanlı tutuklandı

        Bolu'da çaldıkları motosikletleri Düzce'de satmaya çalışırken yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 17:21 Güncelleme: 25.07.2024 - 17:21
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        Bolu'da çaldıkları motosikletleri Düzce'de satmaya çalışan 3 zanlı tutuklandı
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        Bolu'da çaldıkları motosikletleri Düzce'de satmaya çalışırken yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Aktaş Mahallesi ve çevresinden 3 motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin eşkalini belirledi.

        Zanlıların çaldıkları motosikletleri Düzce'de satmaya çalıştığını tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla İ.Ş, R.A. ve S.Ş.I'yı yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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