Bolu'dan kısa kısa

Seben İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından verilen eğitimde, güvenli sürüş teknikleri, yol güvenliği, yaya önceliği ve kazalara neden olan faktörler anlatıldı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması amacıyla denetimlere devam ettiği bildirildi.

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