Bolu'da yaralı halde bulunan kerkenez koruma altına alındı
Bolu'da ormancılar tarafından yaralı halde bulunan kerkenez tedavi altına alındı.
Bolu'da ormancılar tarafından yaralı halde bulunan kerkenez tedavi altına alındı.
Bolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, At Yaylası mevkisinde yaralı halde buldukları kerkenezin kanatlarında çarpmaya bağlı zedelenme olduğunu tespit etti.
Orman İşletme Müdürlüğü'ne götürülen kerkenez, yapılan ilk müdahalenin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Bolu Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Kerkenezin, rehabilitasyon merkezindeki tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.