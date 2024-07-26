Bolu'da yaralı halde bulunan kerkenez koruma altına alındı

Orman İşletme Müdürlüğü'ne götürülen kerkenez, yapılan ilk müdahalenin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Bolu Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Bolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, At Yaylası mevkisinde yaralı halde buldukları kerkenezin kanatlarında çarpmaya bağlı zedelenme olduğunu tespit etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.