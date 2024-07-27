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        Bolu'da yaralı bulunan kızıl geyik yavrusuna özenle bakılıyor

        Bolu'da yaralı bulunan kızıl geyik yavrusunun bakımı, tedavi için getirildiği veteriner kliniğinde özenle yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 09:44 Güncelleme: 27.07.2024 - 09:44
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        Bolu'da yaralı bulunan kızıl geyik yavrusuna özenle bakılıyor
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        Bolu'da yaralı bulunan kızıl geyik yavrusunun bakımı, tedavi için getirildiği veteriner kliniğinde özenle yapılıyor.

        Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce Yedigöller bölgesinde yol kenarında yaralı kızıl geyik yavrusu buldu.

        Ekipler, geyik yavrusunu tedavi için kent merkezindeki bir veteriner kliniğine götürdü.

        Veteriner hekim Ömer Yılmaz tarafından muayene edilen geyik yavrusunun arka ayağından yaralandığı belirlendi.

        "Bala" ismi verilen geyik yavrusuna, tedaviye alındığı veteriner kliniğinde özenle bakılıyor, biberonla keçi sütü veriliyor.

        Veteriner hekim Yılmaz, geyik yavrusunun ayağına bandaj uyguladıklarını belirterek, hayvanın tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam ortamına bırakılacağını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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