Bolu'da tavuğun kümese giren tilkiden kaçışı güvenlik kamerasında

Tavuğun kümese giren tilkiden kaçtığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Merkeze bağlı Beşkavaklar Mahallesi'nde Koray Topaloğlu'na ait evin yanındaki kümese tilki girdi. Bu sırada kümesin çatısında bulunan tavuk, tilkinin saldırısından kurtulmak için kanat çırparak evin girişinde yer alan tentenin üzerine uçtu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tilkinin kümese girmesi ve tavuğun kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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