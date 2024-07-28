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        Bolu'da tavuğun kümese giren tilkiden kaçışı güvenlik kamerasında

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tilkinin kümese girmesi ve tavuğun kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 12:28 Güncelleme: 28.07.2024 - 12:28
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        Bolu'da tavuğun kümese giren tilkiden kaçışı güvenlik kamerasında
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tilkinin kümese girmesi ve tavuğun kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Merkeze bağlı Beşkavaklar Mahallesi'nde Koray Topaloğlu'na ait evin yanındaki kümese tilki girdi. Bu sırada kümesin çatısında bulunan tavuk, tilkinin saldırısından kurtulmak için kanat çırparak evin girişinde yer alan tentenin üzerine uçtu.

        Tavuğun kümese giren tilkiden kaçtığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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