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        Bolu Valisi Kılıç, olimpiyat hazırlıklarını sürdüren Kadın Güreş Milli Takımı'nı ziyaret etti

        Bolu Valisi Erkan Kılıç, Paris Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı'na ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 17:21 Güncelleme: 29.07.2024 - 17:21
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        Bolu Valisi Kılıç, olimpiyat hazırlıklarını sürdüren Kadın Güreş Milli Takımı'nı ziyaret etti
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        Bolu Valisi Erkan Kılıç, Paris Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı'na ziyaret etti.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde, teknik direktör Efraim Kahraman gözetiminde milli güreşçiler Yasemin Adar Yiğit, Buse Tosun Çavuşoğlu, Evin Demirhan, Zeynep Yetgil ve Nesrin Baş olimpiyat hazırlıklarını sürdürüyor.

        Vali Kılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ile 16 gündür çalışmalarını sürdüren milli güreşçileri ziyaret etti, Kahraman'dan hazırlıklara ilişkin bilgi aldı.

        Kılıç, ziyarette yaptığı konuşmada, diğer branşlarda bulunan sporcuların da çok iyi hazırlandığını, önceki olimpiyatlara göre daha fazla madalya beklentisinin oluştuğunu söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora çok önem verdiğini vurgulayan Kılıç, "Sporun altyapısının gelişmesi anlamında son yıllarda olağanüstü bir çaba var. Sporcuların gelişmesi için çalışmalar yapıldı." dedi.

        Kılıç, olimpiyatların devam ettiğini anımsatarak, "İnşallah Türk kadınının gücünü hissettireceksiniz, olimpiyatlara damga vuracağınızdan hiç şüphemiz yok. Güzel çalışıyorsunuz. Bolu olarak sizlere ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz." diye konuştu.

        Teknik direktör Karaman, Vali Kılıç'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Takımımız gerçekten başarılı. Voleybol takımı kadar popüler olmasak da bu takım Avrupa şampiyonu. Şampiyonlardan oluşan bir takımız. İnşallah Allah gönlümüze göre verir. Alnımızın akıyla bayrağımızı göndere çektiririz." şeklinde konuştu.

        Milli takım kaptanı Yasemin Adar Yiğit, "Bu benim üçüncü olimpiyatım olacak. Teknik ve tecrübe konusunda hepimiz çok iyiyiz. Hepimiz altın madalyaya aday sporcularız." ifadesini kullandı.

        Çok güzel kamp dönemi geçirdiklerini dile getiren Yiğit, şöyle devam etti:

        "Bolu'nun kapılarını her zaman bizlere açıyorsunuz. Buradan her gittiğimizde uğurlu geliyor. Avrupa şampiyonu olduğumuzda da buradan gitmiştik. İnşallah çok güzel başarılara imza atarız, tarih yazarız. Türk kadınının gücünü en güzel şekilde temsil ederiz. Ülkemizi çok güzel şekilde temsil eder, altınları alır ve geliriz."

        Kadın Güreş Milli Takımı, Aladağ kampını 2 Ağustos'ta tamamladıktan sonra Paris'e gidecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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