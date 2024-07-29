Bolu Valisi Kılıç, olimpiyat hazırlıklarını sürdüren Kadın Güreş Milli Takımı'nı ziyaret etti

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Paris Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı'na ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde, teknik direktör Efraim Kahraman gözetiminde milli güreşçiler Yasemin Adar Yiğit, Buse Tosun Çavuşoğlu, Evin Demirhan, Zeynep Yetgil ve Nesrin Baş olimpiyat hazırlıklarını sürdürüyor.

Vali Kılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ile 16 gündür çalışmalarını sürdüren milli güreşçileri ziyaret etti, Kahraman'dan hazırlıklara ilişkin bilgi aldı.

Kılıç, ziyarette yaptığı konuşmada, diğer branşlarda bulunan sporcuların da çok iyi hazırlandığını, önceki olimpiyatlara göre daha fazla madalya beklentisinin oluştuğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora çok önem verdiğini vurgulayan Kılıç, "Sporun altyapısının gelişmesi anlamında son yıllarda olağanüstü bir çaba var. Sporcuların gelişmesi için çalışmalar yapıldı." dedi.

Kılıç, olimpiyatların devam ettiğini anımsatarak, "İnşallah Türk kadınının gücünü hissettireceksiniz, olimpiyatlara damga vuracağınızdan hiç şüphemiz yok. Güzel çalışıyorsunuz. Bolu olarak sizlere ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz." diye konuştu.