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        Mudurnu'da otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 17:39 Güncelleme: 29.07.2024 - 17:39
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        Mudurnu'da otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yeniceşeyhler köyü yolu kenarında bulunan otluk alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce büyümeden söndürülen yangında, otluk alanın bir bölümü zarar gördü.

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