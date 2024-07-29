Mudurnu'da otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeniceşeyhler köyü yolu kenarında bulunan otluk alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce büyümeden söndürülen yangında, otluk alanın bir bölümü zarar gördü.
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