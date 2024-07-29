Boluspor, Estrela'yı kadrosuna kattı

Angolalı oyuncunun 12 kez milli takımda görev yaptığı ifade edildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçen sezon Erzurumspor FK'de forma giyen 29 yaşındaki Estrela ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

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