Bolu'da çevreyi kirleten 2 firmaya 4 milyon 643 bin lira ceza uygulandı

Toplam 4 milyon 643 bin lira cezai işlem uygulanan 2 firma hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Bolu'da çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle 2 firmaya 4 milyon 643 bin lira ceza kesildi.

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