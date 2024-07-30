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        Bolu'da çevreyi kirleten 2 firmaya 4 milyon 643 bin lira ceza uygulandı

        Bolu'da çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle 2 firmaya 4 milyon 643 bin lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 10:56 Güncelleme: 30.07.2024 - 10:56
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        Bolu'da çevreyi kirleten 2 firmaya 4 milyon 643 bin lira ceza uygulandı
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        Bolu'da çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle 2 firmaya 4 milyon 643 bin lira ceza kesildi.

        Kent merkezinden geçen Büyüksu Deresi'nde kirlilik ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Denetimler sonucu Vakıfgeçitveren ile Doğancı köyleri mevkilerindeki 2 beyaz et firmasının dereyi kirlettiği tespit edildi.

        Toplam 4 milyon 643 bin lira cezai işlem uygulanan 2 firma hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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