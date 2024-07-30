Bolu'da cipin çarptığı karaca öldü

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde cipin çarptığı karaca öldü.

Kara yolunun Bolu istikametinde seyreden E.A. idaresindeki 34 ENS 571 plakalı cip, Elmalık köyü mevkisinde bir anda yola çıkan karacaya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle araçta hasar meydana gelirken, karacanın öldüğü belirlendi.

Bu arada, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile jandarma ekipleri, olay öncesi ormanlık alandan düdük ve köpek seslerinin geldiği bilgisi üzerine bölgede kaçak avcılık yapıldığı ihtimaline karşı çalışma başlattı.