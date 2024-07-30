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        Bolu'da yerli ve yabancı futbol takımları yeni sezona hazırlanıyor

        Yüzde 65'i ormanlarla kaplı doğası ve temiz havasıyla hem yerli hem de yabancı futbol takımlarının tercih ettiği kamp lokasyonları arasında bulunan Bolu, bu yıl Türkiye'deki çeşitli ligler ile Makedonya ve Kosova'dan ekipleri ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 13:18 Güncelleme: 30.07.2024 - 13:18
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        Bolu'da yerli ve yabancı futbol takımları yeni sezona hazırlanıyor
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        Yüzde 65'i ormanlarla kaplı doğası ve temiz havasıyla hem yerli hem de yabancı futbol takımlarının tercih ettiği kamp lokasyonları arasında bulunan Bolu, bu yıl Türkiye'deki çeşitli ligler ile Makedonya ve Kosova'dan ekipleri ağırlıyor.

        Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kamp için yüksek rakımlı serin bölgeleri tercih eden futbol kulüpleri, orman yoğunluğu, yüksek rakımı, temiz havası ve 20 antrenman sahası bulunan kentte yeni sezon hazırlıklarını yapıyor.

        Kent merkezi, Bolu Dağı, Abant Gölü Milli Parkı yolu, Karacasu Beldesi ve Gerede Esentepe mevkisindeki otellerde kamp yapan takımlar arasında; Trendyol Süper Lig'den Adana Demirspor, Trendyol 1. Lig'den Adanaspor, Esenler Erokspor, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Pendikspor, Alagöz Holding Iğdır FK, İstanbulspor, Kocaelispor, Ankara Keçiörengücü ile Çorum FK yer alıyor.

        TFF 2. Lig ekiplerinden Beyoğlu Yeni Çarşı FK'nin de hazırlıklarını sürdürdüğü tesisleri, yurt dışından Kuzey Makedonya Birinci Futbol Ligi (Prva Liga) ekibi FC Shkupi ile Kosova Süper Lig takımı FC Prishtina da tercih etti.

        Ayrıca TFF 2. Lig kulüpleri 1461 Trabzon FK ve Giresunspor ile 3. Lig ekiplerinden 52 Orduspor FK ve Çankaya FK de Bolu'da kamp planlıyor.

        Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, AA muhabirine, kamp sezonunda futbol kulüplerinin Bolu'ya olan ilgisinin arttığını söyledi.

        Ergül, Akdeniz ve Ege bölgelerinde sıcaklıklar nedeniyle takımların çalışmakta zorlandığını, Bolu'da ise havaların serin geçtiğini belirterek, takımların yeni sezon öncesinde burada rahatlıkla güç depolayabildiğini anlattı.

        - Teknik direktör Özköylü: "Burayı çok iyi değerlendirmek lazım"

        Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerindeki bir tesiste 3. etap kamp çalışmalarını gerçekleştiren Trendyol 1. Lig ekibi Pendikspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, Bolu'nun muhteşem doğaya ve iklime sahip, tesis ile antrenman şartlarının da çok iyi olduğunu aktardı.

        Özköylü, yurt dışında kampı yapan takımların görüntülerine baktığında Bolu'dan hiçbir fark görmediğini, hatta bazı sahaların buradakiyle kıyaslanamayacak durumda olduğunu dile getirdi.

        Bolu'ya çok daha fazla yatırım yapılması gerektiğine değinen Özköylü, "Bolu ve çevresinde ciddi tesislerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çok fazla takımın yurt dışından buraya getirileceğini düşünüyorum. Burası kamp anlamında çok iyi. Burayı çok iyi değerlendirmek lazım." dedi.

        Özköylü, Türkiye'de kamp için Erzurum, Kayseri ve Afyon gibi şehirlerin de bulunduğunu sözlerine ekledi.

        Karacasu bölgesindeki bir otelin tesislerinde yeni sezona hazırlanan Adanaspor'un stoperi Fatih Kurucuk ise "Bolu'da kamp yapılabilecek müsait ortam var. Ülkedeki en iyi yerlerden biri olduğu için çok tercih ediliyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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